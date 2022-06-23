Петропавловск-Камчатский, 23 июня 2022, 06:52 — REGNUM На Камчатке в 2021 году ввели в эксплуатацию около 60 тыс. квадратных метров жилья. Из аварийных домов были расселены 426 семей. В ходе своего ежегодного отчета перед краевыми депутатами губернатор региона Владимир Солодов отметил, что расселение аварийного жилья на Камчатке идёт опережающими темпами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края
Владимир Солодов, губернатор Камчатского края
© Пресс-служба губернатора Камчатского края

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«В селе Никольском 12 семей получили ключи от квартир в новом, построенном в рамках программы переселения, жилом доме. Кроме того, в декабре 2021 года введены в эксплуатацию 35-ти квартирный дом в селе Мильково и 12-ти квартирный дом в селе Ключи. Ввод в эксплуатацию данных домов позволил расселить 2,6 тыс. кв. метров аварийного жилья. На территории Петропавловска-Камчатского, Никольского, Милькова, Эссо, Ключах в 2021 году началось строительство многоквартирных жилых домов, в которых в целях переселения граждан будут приобретены 70 жилых помещений», — сказал Солодов.

Ещё предстоит расселить аварийное жильё, которое признано таковым после 1 января 2017 года, площадью 112 тыс. квадратных метров.

В Селе Пахачи построили 12-ти квартирный дом для работников соцсферы и нуждающихся в улучшении жилищных условий. На ноябрь 2022 года запланирована сдача в эксплуатацию 12-ти квартирного дома в селе Слаутное.

В построенной девятиэтажке в Петропавловске-Камчатском квартиры получат 42 семьи, в число которых входят многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

«Важнейшим драйвером жилищного строительства является ипотека. В 2021 году мы поддержали бюджетными средствами 75 молодых семей, еще 25 семей стали обладателями свидетельств на получение бюджетных средств на первоначальный взнос по ипотеке (на сумму 36 миллионов рублей); поддержали восемь молодых учителей социальными выплатами на уплату первоначального взноса (на общую сумму 7,5 миллиона рублей); поддержали ИЖС», — отметил Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, более 14 миллионов квадратных метров жилья предстоит ввести в Республике Крым и в Севастополе до 2030 года.