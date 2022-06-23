Петропавловск-Камчатский, 23 июня, 2022, 06:52 — ИА Регнум. На Камчатке в 2021 году ввели в эксплуатацию около 60 тыс. квадратных метров жилья. Из аварийных домов были расселены 426 семей. В ходе своего ежегодного отчета перед краевыми депутатами губернатор региона Владимир Солодов отметил, что расселение аварийного жилья на Камчатке идёт опережающими темпами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

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«В селе Никольском 12 семей получили ключи от квартир в новом, построенном в рамках программы переселения, жилом доме. Кроме того, в декабре 2021 года введены в эксплуатацию 35-ти квартирный дом в селе Мильково и 12-ти квартирный дом в селе Ключи. Ввод в эксплуатацию данных домов позволил расселить 2,6 тыс. кв. метров аварийного жилья. На территории Петропавловска-Камчатского, Никольского, Милькова, Эссо, Ключах в 2021 году началось строительство многоквартирных жилых домов, в которых в целях переселения граждан будут приобретены 70 жилых помещений», — сказал Солодов.

Ещё предстоит расселить аварийное жильё, которое признано таковым после 1 января 2017 года, площадью 112 тыс. квадратных метров.

В селе Пахачи построили 12-ти квартирный дом для работников соцсферы и нуждающихся в улучшении жилищных условий. На ноябрь 2022 года запланирована сдача в эксплуатацию 12-ти квартирного дома в селе Слаутное.

В построенной девятиэтажке в Петропавловске-Камчатском квартиры получат 42 семьи, в число которых входят многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

«Важнейшим драйвером жилищного строительства является ипотека. В 2021 году мы поддержали бюджетными средствами 75 молодых семей, еще 25 семей стали обладателями свидетельств на получение бюджетных средств на первоначальный взнос по ипотеке (на сумму 36 миллионов рублей); поддержали восемь молодых учителей социальными выплатами на уплату первоначального взноса (на общую сумму 7,5 миллиона рублей); поддержали ИЖС», — отметил Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, более 14 миллионов квадратных метров жилья предстоит ввести в Республике Крым и в Севастополе до 2030 года.