Владивосток, , 18:22 — REGNUM В государственном лесохозяйственном питомнике Приморья, рядом с селом Тарасовка, взошли молодые сеянцы кедра из семян, которые были посеяны там весной этого года. Через три года эти молодые деревья можно будет использовать для лесовосстановления в регионе. Высадки стали возможны благодаря нацпроекту «Экология», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Росток кедра в лесу Наталия Николаева © ИА REGNUM

Читайте также: Около 5 тыс. гектаров леса восстановили в Удмуртии

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья пояснили, что всего в лесопитомнике этой весной высадили около 8,5 тонн кедровых семян. По словам руководителя ведомства Константина Степанова, таких масштабных высадок кедра в государственных лесопитомниках не было с 2008 года. Перед посадкой семена прошли процедуру стратификации.

«Посевной» занимались специалисты Приморской базы авиационной, наземной охраны и защиты леса, в обязанности которых входит не только борьба с лесными пожарами, но и проведение мероприятий по лесовосстановлению.

«Наши лесные пожарные даже во время особого противопожарного периода находили возможности для таких работ, работали в промежутках между тушением лесных и природных пожаров», — добавил Степанов.

Из каждой тонны кедровых семян при благоприятных условиях можно вырастить до 700 тыс. сеянцев. Таким образом, через три года только с этого поля можно будет получить до 5 млн сеянцев кедра.

«План по посеву хвойных на этот год мы уже выполнили, для посева на следующий год у нас хранится более 18 тонн семян, и еще какое-то количество мы надеемся заготовить осенью», — рассказала начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения краевого минлесхоза Мария Собянина.

Осенью планируются посадки свежесобранных семян дуба, бархата, ореха.

«Проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» реализуется в Приморье уже третий год. Необходимо обеспечить 100%-е восстановления лесов там, где деревья убывают по разным причинам. Искусственное лесовосстановление с помощью нацпроекта — отличная возможность повышения экологической безопасности», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии завершили весеннюю программу лесовосстановления. На площади около 4,8 тыс. га высажены сосны и ели.