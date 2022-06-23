Якутск, , 06:48 — REGNUM Поиски самолёта Ан-2, пропавшего с радаров утром 21 июня, пока остаются безрезультатными. Воздушное судно до сих пор не нашли, сообщил телеграм-канал 14News.

Ан-2 Zajcsik

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Обследовано 7 тыс. кв. метров территории республики, но самолёт не обнаружен. Ранее отмечалось, что поиски затрудняют густой туман, облачность и горный рельеф местности.

Как сообщало ИА REGNUM, поисками воздушного судна занимается вертолёт Ми-8 и самолёт Ан-26. На борту находился один пассажир и два члена экипажа.