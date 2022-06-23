Кемерово, , 06:44 — REGNUM В Новокузнецке 26 июня будут праздновать второй международный шахтёрский Сабантуй. В этом году также будет организована площадка для детей, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Сабантуй Bugulma.tatar.ru

«В Кузбассе дружно соседствуют более 160 национальностей. Уважение к каждой из этих культур необходимо прививать с детства, в том числе и с помощью общих праздников. Кроме традиционных народных игр, в этом году мы проведём для ребят мастер-классы по научно-техническому творчеству и рукоделию», — отметил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2023 году Кемеровская область примет федеральный Сабантуй.

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