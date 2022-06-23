Куала-Лумпур, , 06:40 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались четыре пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба малайзийского минздрава.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, общее число жертв осложнений COVID-19 в королевстве выросло до 35 741 человека. Также за минувшие сутки в стране выявили 2425 носителей SARS-CoV-2, причем восемь из них прибыли на малайзийскую территорию из-за границы. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 547 051 случай заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что к настоящему времени в королевстве выздоровели 4 474 284 заболевших COVID-19. Сейчас в Малайзии числится 27 026 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 30 пациентов помещены в отделения реанимации, из них 16 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.