Исламабад, , 06:38 — REGNUM Пакистан направил в пострадавшие от разрушительного землетрясения районы Афганистана восемь грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом 23 июня сообщает газета The Express Tribune.

В составе груза, подготовленного Национальным управлением по борьбе со стихийными бедствиями, 200 палаток, 200 брезентов и 500 одеял, а также различные медикаменты. В афганской провинции Хост его передадут в распоряжение местных властей.

Ранее об открытии на территории Афганистана медицинского лагеря для оказания экстренной помощи пострадавшим при землетрясении жителям заявили пакистанские военные. Для оперативной транспортировки раненых в медучреждения они также предоставили два вертолёта.

По последним данным, в результате произошедшего в Афганистане в ночь на 22 июня землетрясения погибло не менее 1,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран направил два грузовых самолета с гуманитарной помощью для Афганистана в связи с разрушительным землетрясением в республике.

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