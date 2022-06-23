Рубежное, ЛНР, 23 июня, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Элеватор вместимостью 30 тыс. тонн зерна загорелся после обстрелов киевскими боевиками в городе Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 23 июня сообщает РИА Новости.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Элеваторный комплекс ООО «Голден Агро» открылся в 2020 году. Сейчас элеватор сильно пострадал после обстрелов со стороны Лисичанска, который пока контролируют украинские боевики. Хранилища разворочены снарядами, всюду торчат металлические конструкции. Горы зерна высыпались из хранилищ, часть зерна уже сгорела, над остальным зерном клубится дым.

К комплексу приезжают местные жители, чтобы собрать рассыпанную пшеницу. В Рубежном работают лишь несколько магазинов, при этом часто люди вынуждены брать продукты «в долг» под запись, так как у них нет наличных денег, а карты украинских банков здесь не работают. Люди приезжают к элеватору с мешками и собирают зерно для кур и другой домашней живности, либо чтобы потом перемолоть зерно в муку и испечь хлеб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские боевики заняли территорию молокозавода в городе Лисичанске (ЛНР), разместили военную технику на прилегающей территории.