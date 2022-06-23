Владивосток, , 06:33 — REGNUM В посёлке Трудовое Владивостокского городского округа в 2022 году начнут строить взрослую и детскую поликлиники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Поликлиника Https://belregion.ru/press

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Сдача новых медицинских учреждений по федеральной программе модернизации первичного звена с софинансированием из краевого бюджета запланирована на 2025 год.

Выделено более 500 млн рублей. Взрослая поликлиника будет структурным подразделением владивостокской поликлиники №9, рассчитана на 100 посещений в смену и иметь восемь коек дневного стационара.

Детская поликлиника войдет в структуру владивостокской детской поликлиники №3.

Отмечается, что в Приморье до 2025 года будут построены 28 новых медицинских объектов, 124 учреждения будут капитально отремонтированы, обновляются автопарки и медоборудование. Параллельно ведется системная работа по привлечению медицинских кадров в учреждения здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в микрорайоне Синюшина гора Иркутска начнется строительство нового здания детской поликлиники №10.