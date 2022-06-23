Москва, 23 июня, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Московский арбитраж начал банкротную процедуру в отношении владельца доли лопнувшего «Сахадаймондбанка» — Ирины Гайовишиной. В отношении неё введена процедура реструктуризации долгов, которая продлится до 13 декабря 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

Финансовым управляющим назначили Евгения Вертепу из ассоциации СОАУ «Меркурий».

C 2011 года банк находится в стадии банкротства, после того как в сентябре 2010 года лишился лицензии.

Напомним, ранее банкротное производство и первый этап начали в отношении экс-главы правления, экс-депутата Якутии Татьяны Пахомовой. Обе фигурантки проходили ответчиками по заявлению банка о привлечении к субсидиарной ответственности. В 2020 году с них солидарно взыскано 332 518 956,21 рубля, в целом же размер долга Гайовишиной, заявленный банком, составляет более 348 млн рублей.