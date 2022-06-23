Якутск, 23 июня, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Два из семи пострадавших при крушении самолёта Ан-30 эвакуированы санитарным рейсом в столицу Якутии. Остальные пять членов экипажа, травмированных при жёсткой посадке, будут проходить лечение в медучреждении города Мирный, сообщило ЯСИА.

Southern.mchs.ru Крушение самолёта

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«Их эвакуировали утром санитарным рейсом примерно в семь утра. У обоих ушибы и переломы. Пятеро с более легкими травмами были отправлены в Мирный еще ночью», — сообщила глава Оленёкского района Лена Иванова.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в 70 километрах от населённого пункта Оленёк в Якутии совершил жёсткую посадку самолёт Ан-30. Все находившиеся на борту живы.