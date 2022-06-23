Владивосток, , 06:29 — REGNUM Из бюджета Владивостока на ремонт учреждений образования в 2022 году выделили 290 млн рублей, что почти в 3 раза больше, чем в прошлом году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Ремонт школы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Читайте также: Ростовский губернатор выделил трём школам почти 24 млн рублей

«Проблемы копились годами. Весь объём работ превышает 1 миллиард рублей. До 1 июля готовим заявку на федеральный конкурс по финансированию капитального ремонта 25 школ», — сказал глава Владивостока Константин Шестаков.

Также мэр добавил, что уделяется пристальное внимание питанию детей и призвал родителей принять участие в этом процессе.

«Давайте формировать и контролировать меню вместе. Конечно, в пределах, установленных санитарными правилами. Без вашего участия лучше не станет. Включайтесь в работу родительских комиссий в школах и детских садах», — призвал Шестаков, поручив управлению образования продумать изменения по закупке питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области три образовательных учреждения получат около 24 млн рублей из региональной казны.