Москва, 23 июня, 2022, 06:15 — ИА Регнум. В четверг, 23 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +23… +25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданное лето в Москве

В ночь на 24 июня в Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +12… +14 °C.

Ветер северо-восточный, северный 6−11 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +21… +26 °C днём. Ночью — +9… +14 °C.

В пятницу, 24 июня, днём в столице ожидается +25… +27 °C, по области +23… +28 °C, небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, северный 6−11 м/с. Ночью в регионе ожидается +11… +16 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Санкт-Петербурге с 25 июня установится аномально жаркая погода, превышающая климатическую норму на 5−6 градусов.