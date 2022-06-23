Северо-Курильск, Сахалинская область, 23 июня, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали сейсмологи в акватории Тихого океана у Курильских островов, сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Zeml.info Землетрясение

«Подземные толчки магнитудой 5,1 зарегистрированы в Тихом океане возле северных Курил», — заявили в службе.

По ее данным, эпицентр землетрясения находился в 294 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 62 километра. По предварительным данным, подземные толчки интенсивностью два-три балла ощутили жители курильского острова Парамушир. Тем не менее сведений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Его очаг находился в 123 километрах от провинции Восточная Нуса-Тенггара на глубине 497 километров. Информации о пострадавших не поступало.