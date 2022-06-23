Пекин, , 06:12 — REGNUM Территориальные претензии на порт Клайпеды может предъявить Литве Россия после демарша Вильнюса в виде транспортной блокады Калининграда. Такое заявление сделал журналист новостного китайского портала «Гуаньча» Хоуша Юэгуан.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналист напомнил, что территория Клайпедского порта была отдана Литве на основании Потсдамской конференции 1945 года. Порт находился в составе РСФСР, но руководитель СССР Иосиф Сталин принял решение о передаче порта Литве. При этом Вильнюс нарушил соглашение о пограничных перевозках, создав ситуацию с необходимостью пересмотра статуса Клайпедского порта.

Требование России возвратить Клайпедский порт может привести к пересмотру статуса Литвы как члена НАТО, так как у стран, входящих в военный альянс нет и не может быть территориальных споров. Более того, Россия может поставить под сомнение законность выхода Литвы из состава СССР и отозвать признание независимости этой страны со стороны России. После этого Москва сможет претендовать на территорию, которую контролирует Вильнюс.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Россия может нанести Западу чувствительный удар в сфере экономики в ответ на ограничения транзитной перевозки грузов в Калининградскую область через территорию Литвы.

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