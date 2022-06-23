Пекин, 23 июня, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Территориальные претензии на порт Клайпеды может предъявить Литве Россия после демарша Вильнюса в виде транспортной блокады Калининграда. Такое заявление сделал журналист новостного китайского портала «Гуаньча» Хоуша Юэгуан.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Журналист напомнил, что территория Клайпедского порта была отдана Литве на основании Потсдамской конференции 1945 года. Порт находился в составе РСФСР, но руководитель СССР Иосиф Сталин принял решение о передаче порта Литве. При этом Вильнюс нарушил соглашение о пограничных перевозках, создав ситуацию с необходимостью пересмотра статуса Клайпедского порта.

Требование России возвратить Клайпедский порт может привести к пересмотру статуса Литвы как члена НАТО, так как у стран, входящих в военный альянс нет и не может быть территориальных споров. Более того, Россия может поставить под сомнение законность выхода Литвы из состава СССР и отозвать признание независимости этой страны со стороны России. После этого Москва сможет претендовать на территорию, которую контролирует Вильнюс.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Россия может нанести Западу чувствительный удар в сфере экономики в ответ на ограничения транзитной перевозки грузов в Калининградскую область через территорию Литвы.