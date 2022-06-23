Благовещенский район, , 06:15 — REGNUM В Приамурье совет депутатов Благовещенского района получил от прокуратуры представление с требованием освободить от должности главу муниципалитета Евгения Седых. Допущен конфликт интересов, что является нарушением антикоррупционного законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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В отношении Евгения Седых возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение полномочий). По версии следствия, он незаконно продал земельный участок частному лицу. Чиновник задержан и находится в СИЗО, но от должности до сих пор не освобождён.

«С целью устранения выявленных нарушений закона председателю Совета народных депутатов Благовещенского района прокурором района внесено представление, которое находится на рассмотрении», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, возглавлявший администрацию Благовещенского района Приамурья Евгений Седых был задержан и водворён в СИЗО в марте.