Южно-Сахалинск, 23 июня, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Государственное казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» 13 июля 2022 года планирует выбрать подрядчика на проектирование и строительство автомобильной дороги, соединяющей трассы Южно-Сахалинск — Холмск и Южно-Сахалинск — Оха. Стартуют торги с начальной ценой 17 643 700 799 рублей, передаёт ИА REGNUM.

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По контракту, который оплатят средствами областного бюджета, планируется аванс в размере 15%. Достроить объект должны до 1 октября 2025 года.

В документации уточняется, что объект — объездной маршрут — пройдёт по территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» и частично по территории Анивского городского округа.

«Начало трассы соответствует км 7+100 автомобильной дороги Южно-Сахалинск — Холмск, конец трассы соответствует км 15 автомобильной дороги Южно-Сахалинск — Оха», — уточняется в документе.

Начало и конец трассы уточнят при выполнении проектно-изыскательских работ по разработке проектной документации. Протяженность участка — 23,557 км.

Напомним, ранее в Татарии объявили дорожный тендер на 1,5 млрд рублей, в рамках которого будут строить участок трассы М-7. До этого подвели итоги аукциона на другой участок той же автодороги, но с начальной ценой более 20 млрд рублей.