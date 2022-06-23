Тегеран, 23 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. 22 июня глава Таможенной администрации ИранаАлиреза Мокаддаси заявил, что ненефтяной товарооборот страны весной превысил 25 миллиардов долларов, отметив, что сальдо торгового баланса зафиксировало положительный показатель в размере 605 миллионов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Мокаддаси заявил, что весной между Ираном и другими странами было продано почти 36 миллионов тонн товаров на сумму 25,5 миллиарда долларов. «Это на 19,5% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — отметил он.

Иранский представитель сообщил, что экспорт Ирана составил 27,7 млн тонн от общего объема товаров и составил 13,69 млрд долларов, что на 21% больше по сравнению с прошлой весной.

Мокаддаси пояснил, что импорт также увеличился на 18% по сравнению с прошлой весной, поскольку на его долю пришлось 8,154 тонны проданных товаров на сумму 12,464 миллиарда долларов.

Чиновник также сообщил, что Китай, Ирак, Турция, ОАЭ и Индия являлись соответственно ключевыми импортерами иранских товаров. «Китай занял львиную долю, импортировав товаров из Ирана на сумму 4,214 миллиарда долларов», — отметил он.