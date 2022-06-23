Тегеран, 23 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. 22 июня министр иностранных дел РоссииСергей Лавров прибыл в Иран, чтобы обсудить стратегические связи между Тегераном и Москвой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mid.ru Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан

Лавров, который отправился в Тегеран по приглашению министра иностранных дел ИранаХосейна Амир Абдоллахиана, должен встретиться со своим иранским коллегой в министерстве иностранных дел Ирана 23 июня.

Помимо обзора стратегических связей Тегерана и Москвы, среди других целей визита Лаврова в Иран — предстоящий саммит глав прикаспийских государств, совместное сотрудничество двух государств по региональным и международным вопросам, а также расширение экономического сотрудничества с евразийским регионом и Кавказом.

Отношения Тегерана и Москвы укрепились в последние годы после подписания всеобъемлющего стратегического документа о 20-летнем сотрудничестве, а также некоторых региональных и глобальных событий, включая сирийский кризис и события в Афганистане, а также вывод войск США из Афганистана.

В связи с высоким уровнем отношений Тегерана и Москвы в прошлом году и с приходом к власти в Иране 13-го правительства число визитов высокопоставленных официальных лиц двух государств значительно возросло.

Президент ИранаИбрагим Раиси посетил Москву и встретился с высокопоставленными официальными лицами 19 января 2022 года.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан также дважды посещал Москву менее чем за год с момента вступления в должность 13-го правительства, чтобы обсудить и обменяться мнениями о расширении отношений между двумя государствами.