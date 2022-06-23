Тегеран, 23 июня, 2022, 08:52 — ИА Регнум. 22 июня глава иранской организации по управлению кризисными ситуациямиМохаммад Хасан Нами объявил о полной готовности организации к оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Smchealth.org Землетрясение

Ссылаясь на землетрясение магнитудой 6,1 балла на юго-востоке Афганистана и гибель ряда афганских граждан, Нами в интервью IRNA заявил, что в соответствии с приказом руководства группа по управлению кризисными ситуациями страны находится в состоянии повышенной готовности для отправки спасательных команд в случае необходимости.

Он отметил: «Тот факт, что все люди мира должны помогать друг другу во времена кризисов и опасностей, закладывает основу для сотрудничества через солидарность и диалог».

В Афганистане произошло мощное землетрясение, в результате которого в стране погибло около 1000 человек. Землетрясение произошло примерно в 44 км (27 милях) от города Хост на юго-востоке Афганистана на глубине 51 км (31 миля).