Тегеран, 23 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. 22 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 373 человек, еще трое иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Еще трое иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 373», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 265 новых случаев заражения COVID-19, при этом 67 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 060 989 пациентов из общего числа 7 235 440 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что в общей сложности 251 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 619 286 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 963 187 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.