Тегеран, 23 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Два иранских футболистаСардар Азмун иМахди Тареми вошли в число 10 лучших игроков Азии, сообщает иранское агентство Mehr News 22 июня.

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Комментируя прошлое Тареми, агентство отметило: «Когда нападающий присоединился к крупнейшему иранскому клубу Персеполис в 2014 году, он зарекомендовал себя как трудолюбивый нападающий, но было мало признаков того, что он был на пути к тому, чтобы стать одним из лучших нападающих Азии».

По данным агентства, после перехода в «Риу Аве» в 2019 году он забил 18 голов, чтобы заслужить переход в ФК Порту, где он продолжал забивать на регулярной основе. Готов возглавить Иран на чемпионате мира и укрепить растущую репутацию.

Между тем, комментируя выступление Азмуна, в отчете отмечается: «Вероятно, он слишком много времени провел в России, хотя и играл за санкт-петербургский Зенит, а в леверкузенский ФК Байер перешел только в январе».

«27-летний форвард, который в среднем забивает один гол в 1,5 играх за сборную Ирана, медленно осваивается в Германии, но его талант, несомненно, скоро засияет. Азмун приближается к своему пику и будет рад возможности встретиться с Англией, Соединенными Штатами и Уэльсом», — говорится в докладе.