Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 23 июня, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Маломерное судно, на борту которого находилось четверо человек, затонуло в ночь на 23 июня в Охотском море, сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

(сс) step-svetlana Затонувшее судно

Инцидент произошел в Татарском проливе вблизи побережья Советско-Гаванского района Хабаровского края. Находившиеся на судне лица не пострадали, их эвакуировали на пограничном сторожевом катере управления Пограничной службы ФСБ России по Сахалинской области и доставили в порт Советская Гавань.

По факту происшествия начата следственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта». Случившимся занимаются сотрудники Комсомольского-на-Амуре следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Амурском заливе около Владивостока в ночь произошел пожар на рыболовном судне «Икларанд». С судна были эвакуированы 17 человек.

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