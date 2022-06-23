Тегеран, , 09:08 — REGNUM 22 июня министр энергетики Пакистана в сопровождении посла этой страны в Тегеране и личного советника посетил промышленную группу Ирана MAPNA, будучи проинформированным о ее потенциале и возможностях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Топ-менеджеры MAPNA представили министру энергетики Пакистана Хоррану Дастгир Хану краткие отчеты о современных технологиях в различных секторах MAPNA, которые применяются в нефтяной, нефтехимической и транспортной сферах.

Управляющий директор MAPNA объявил о готовности оказать содействие пакистанской электроэнергетике в строительстве новых электростанций и обслуживании существующих.

Министр энергетики Пакистана, который был очень впечатлен возможностями промышленной группы, заявил, что данный визит, безусловно, сильно повлияет на двусторонние связи и откроет новые двери для сотрудничества в ближайшем будущем.

MAPNA Group — это промышленное предприятие, состоящее из компании MAPNA Group в качестве материнской компании и более 40 специализированных дочерних компаний, которые занимаются широким спектром бизнеса, включая проектирование, строительство тепловых электростанций, применение возобновляемых источников энергии, а также комбинированной тепловой и электрической энергии (ТЭЦ).