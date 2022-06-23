Тегеран, , 09:15 — REGNUM 22 июня секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Казем Гарибабади раскритиковал британскую схему электронной маркировки лиц, ищущих убежища, заявив, что систематический расизм имеет глубокие корни в истории страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Великобритания

«Систематический расизм и стремление Великобритании к дегуманизации глубоко укоренились в ее истории, в которой вы видите полное пренебрежение и ужасающие нарушения прав человека!» — написал иранский представитель в своём твиттере.

Твит последовал за сообщениями о том, что правительство Великобритании разработало схему электронной маркировки лиц, ищущих убежища, по прибытии в страну.

Министерство внутренних дел Великобритании подверглось нападкам со стороны международного сообщества после запуска схемы электронной маркировки лиц, ищущих убежища, прибывающих в эту страну.

Государственные чиновники столкнулись с призывами отказаться от «фарса политики» после предположений о том, что те, кто недавно избежал отправки в Руанду по итогам судебного разбирательства, могут быть одними из первых, кто будет отмечен в рамках данной программы.