Красноярск, 23 июня, 2022, 05:43 — ИА Регнум. В четверг, 23 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +25… +27 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Лето. Набережная на ул. Дубровинского

В 9:00 на Театральной площади было +20 °C.

Ночью с 23 на 24 июня ожидается до +15… +19 °C, облачно с прояснениями, дождь.

Скорость ветра южной четверти 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с, при грозе до 18 м/с. Давление — 728 мм рт. ст.

В пятницу, 24 июня, в Красноярске до +17… +21 °C, облачно дождь. Ночью — до +14… +15 °C.

В субботу, 25 июня, в Красноярске ожидается до +20… +24 °C днём и до +15… +17 °C ночью. Облачно, дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 23 июня на юге Таймырского муниципального района (МР), в Туруханском районе, в Эвенкийском МР, в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается до +30… +35 °C, дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15−25 м/с. Местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.