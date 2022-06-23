Тегеран, 23 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. 22 июня посол Австралии в Иране заявил, что многочисленные торговцы и инвесторы в Австралии заинтересованы в сотрудничестве с иранскими предприятиями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Линдал Сакс сделала это замечание на встрече с председателем Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты ТебризаЮнесом Жаэле, отметив, что Австралия и Иран имеют способны осуществлять сотрудничество в сельскохозяйственной, минеральной, медицинской и образовательной сферах.

Что касается сотрудничества в области стартапов между двумя странами, она подчеркнула, что молодая образованная рабочая сила в Иране создала очень высокий потенциал для развития взаимодействия с другими странами.

Посол далее отметил, что правительство не играет ключевой роли в экономике Австралии, поскольку частный сектор имеет большее влияние на экономику страны. «Учитывая тот факт, что таможенные тарифы в Австралии низкие, следует определить основания для взаимного сотрудничества», — заявила она.

«Когда мир переживает рост цен на многие товары, Иран находится под санкциями», — сказала она, отметив, что Австралия недовольна введением санкций в отношении иранцев.