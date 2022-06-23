Нью-Дели, 23 июня, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Индия поддерживает народ Афганистана и готова оказать помощь из-за недавно произошедшего землетрясения, заявил глава индийского правительства Нарендра Моди на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

«Индия поддерживает народ Афганистана в трудные времена и готова в кратчайшие сроки предоставить все возможные материалы для оказания помощи при стихийных бедствиях», — заявил он.

Также премьер-министр Индии выразил глубокие соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших афганцев. Он добавил, что сильно опечалился новостями о разрушительных последствиях стихийного бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Иран направил два грузовых самолета в Афганистан для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения. Также Тегеран начал предпринимать необходимые меры для помощи афганским властям в ликвидации последствий катастрофы.