Тегеран, , 09:24 — REGNUM 22 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан поздравил Густаво Петро с избранием на пост президента Колумбии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Густаво Петро Arturo de La Barrera

«Исламская Республика Иран приветствует и поздравляет колумбийский народ с его участием в президентских выборах в свободной и демократической атмосфере», — написал Амир Абдоллахиан в своём твиттере.

Иранский дипломат также поздравил избранного президента Колумбии Густаво Петро с победой на выборах и пожелал колумбийскому народу благополучия и процветания, а избранному президенту страны — успехов в выполнении своей новой непростой миссии.

Левый политик Петро был избран президентом Колумбии на президентских выборах, состоявшихся в воскресенье, 19 июня. По итогам подсчета 99,67 проц. бюллетеней кандидат на президентский пост от левой коалиции «Исторический пакт» набрал11 266 138 или 50,48 процента голосов.