Вашингтон, 23 июня, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Уровень одобрения политики президента США Джозефа Байдена снижается уже четвертую неделю подряд. Об этом 22 июня сообщает агентство Reuters, ссылаясь на результаты опроса общественного мнения, который проводился совместно с социологической службой Ipsos.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Социологический опрос проводился в онлайн-режиме на всей территории США, в нём были задействованы 1002 респондента в возрасте от 18 лет. По результатам опроса общий уровень одобрения политики главы Белого дома составил 36%. Среди поддерживающих Демократическую партию за неделю рейтинг одобрения политики Байдена понизился с 74% до 73%. Среди сторонников республиканцев понижение рейтинга более заметное: с 11% до 7%. Ещё 18% из общего числа опрошенных уверены, что США движутся в правильном направлении.

Отмечается, что уровень одобрения американского лидера держится ниже 50% с августа 2021 года. Показатель поддержки действующего президента США приблизился к худшему рейтингу экс-президента США Дональда Трампа, его поддерживали только 33% американцев в декабре 2017 года.

Уточняется, что статистическая погрешность данного опроса составляет 4%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший сенатор от американского штата Колорадо Тед Харви назвал действующего президента США Байдена худшим президентом США за последние десятилетия.