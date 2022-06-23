Владивосток, , 05:41 — REGNUM Сформированная команда продолжает формирование мастер-плана развития Владивостока до 2050 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Владивосток Дмитрий Кобзев © ИА REGNUM

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По словам главы столицы Приморья Константина Шестакова, основная задача — сделать мастер-план нужно максимально чётким, понятным, рабочим.

«Только в этом случае мы сможем получить ресурсы для реализации всех задумок, среди которых — развитие острова Русский, как научного, технологичного, спортивного и туристического центра, восстановление исторического центра, создание зеленого парка в районе Ботанического сада, модернизация общественного транспорта и дорог, а также переход на создание новых жилых микрорайонов по формату 15-минутного города», — сказал мэр.

Впереди ещё обсуждение с экспертами, обратная связь от жителей города.

«Я прошу вас снова проявить неравнодушие и активность. Тогда с учётом ваших мнений мы сможем представить проект президенту в рамках Восточного экономического форума», — обратился к владивостокцам Константин Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, мастер-план Владивостока начали разрабатывать с участием японских специалистов несколько лет назад. Многие из этих наработок включили в нынешнюю стратегию.