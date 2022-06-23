Молдавия, , 05:28 — REGNUM Молдавия не может в полной мере присоединиться к санкциям против России из-за своей слабой экономики, заявил молдавский вице-премьер и министр иностранных дел страны Николай Попеску 22 июня в интервью телеканалу «Молдова 1».

Николай Попеску Mfa.gov.md

По его словам, этому шагу мешают уровень устойчивости экономической системы республики и ее способность сопротивляться проблемам. Вместе с тем Попеску отметил, что Кишинев все же ввел в отношении Москвы ряд ограничительных мер, которые в основном связаны с финансово-банковской сферой.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня президент Молдавии Майя Санду заявила, что Брюссель пообещал предоставить молдавской стороне нелетальную военную помощь на сумму €40 млн. Она отметила, что Кишинев нуждается и в поставках вооружений.