Южно-Сахалинск, 23 июня, 2022, 05:20 — ИА Регнум. На Сахалине в Долинском районе недалеко от места слияния рек Большой Такой и Найбы 21 июня обнаружили скелетированные останки человека. Проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Река

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Также найдены рыбацкие резиновые штаны, брюки, футболка, свитер. В кармане брюк находились ключи от квартиры и домофонный ключ фиолетового цвета, ключ от почтового ящика, ключ от автомобиля «Nissan» и черный кожаный брелок.

Следствие обратилось к населению с просьбой помочь опознать мужчину и установить обстоятельства его смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории двух районов Бурятии организованы поисковые работы после исчезновения людей.