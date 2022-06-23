Донецк, 23 июня, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Апелляционную жалобу на приговор готовят граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин и гражданин Марокко Саадун Брагим, приговорённые к смертной казни судом в Донецкой Народной Республике (ДНР) за участие в боевых действиях на стороне украинских нацистов в качестве наемников. Об этом 23 июня сообщила адвокат Пиннера Юлия Церковникова в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Как пояснила юрист, все осуждённые начали готовить прошение о помиловании, которое можно подать только после вступления приговора в законную силу. А сейчас адвокаты готовят полный текст апелляционной жалобы на приговор суда. В случае отказа в удовлетворении жалобы и вступления в законную силу приговора, будет подаваться прошение о помиловании.

Церковникова указала, что право на подачу прошения о помиловании является неотъемлемым правом подзащитных, оно предусмотрено законодательством ДНР и не может быть нарушено. Юрист отметила, что все подзащитные в категорической форме настаивают на подаче прошения о помиловании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Верховный суд ДНР приговорил троих иностранных наёмников, граждан Британии Пиннера и Аслина и гражданина Марокко Саадуна к смертной казни. Следствие установило, что все трое добровольно участвовали в карательной операции Украины против народа Донбасса и причастны к совершению преступлений, которые в ДНР квалифицируются как особо тяжкие («Наёмничество», «Насильственный захват власти», «Совершение преступлений группой лиц»). Согласно Уголовному кодексу Донецкой Народной Республики, иностранные наёмники будут расстреляны.