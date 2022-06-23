Абуджа, , 05:15 — REGNUM Полицейские Нигерии спасли семерых похищенных людей в лесу штата Энугу на юге страны, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что людей обнаружили в районе Уда утром 22 июня. При этом подробности освобождения похищенных не сообщаются. Отмечается лишь то, что отыскать пропавших помогли местные жители и лесники. В настоящее время силовики ищут ответственных за похищение людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня вооруженные боевики напали на две церкви в штате Кадуна в Нигерии. В результате нападения погибли восемь человек, еще 38 боевики похитили.

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