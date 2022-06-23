Санкт-Петербург, 7 января, 2017, 16:19 — ИА Регнум. На Рождественских книжных аллеях Дед Мороз из Великого Устюга поздравил весь «читающий Петербург» с праздниками и провел праздничную фотосессию. Также перед гостями выступил фолк-ансамбль «Русская душа».

Юлия Карнаева ИА REGNUM В Санкт-Петербург прибыл главный Дед Мороз страны

Юлия Карнаева ИА REGNUM Главный Дед Мороз страны посетил Рождественские книжные аллеи

Рождественские книжные аллеи — это уникальный совместный проект Правительства Санкт-Петербурга и писательских союзов города, направленный на популяризацию литературы и чтения. Рождественские книжные аллеи будут работать на Малой Конюшенной улице все новогодние и рождественские праздники — до 10 января.