Пекин, 23 июня, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Центральная партийная литературная пресса опубликовала подборку статей генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), председателя КНР и председателя Центрального военного совета Си Цзиньпина о работе партии в отношении молодежи, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

U.S. Department of State Си Цзиньпин

Книга, составленная Институтом истории партии и литературы ЦК КПК, содержит 60 статей, некоторые из которых были опубликованы впервые.

Важные выступления Си Цзиньпина о работе КПК, связанной с молодежью, имеют большое значение для объединения, организации и мобилизации молодежи на борьбу за осуществление китайской мечты о национальном возрождении.