Каракас, , 05:10 — REGNUM Шестеро человек стали жертвами автокатастрофы в районе ущелья Валье-дель-Туй к югу от Каракаса в Венесуэле, сообщил в своем микроблоге журналист Хавьер Майорка.

Самолет PublicDomainPictures

Они летели на бизнес-джете Learjet 55 °C, который упал в муниципалитете Кристобаль Рохас. Самолет пробыл в воздухе 29 минут и должен был приземлиться в аэропорту Каракаса.

Среди погибших числится президент венесуэльского футбольного клуба Estudiantes de Mérida Кристиан Тони.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в международном аэропорту Майами (американский штат Флорида) загорелся самолет доминиканской авиакомпании Red Air, на борту находилось 126 человек. Возгорание произошло сразу после посадки воздушного судна.

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