Пекин, , 05:09 — REGNUM Китайские законодатели рассматривают проект поправки к антимонопольному закону, который призван улучшить правило безопасной гавани для дальнейшего предотвращения монополистических действий и защиты честной конкуренции, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

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Проект изменений был представлен 21 июня Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) для рассмотрения во втором чтении.

Версия, принятая в первом чтении, предусматривает, что на предприятия с долей рынка ниже определенного уровня не будет распространяться запрет на заключение монопольных соглашений. В текущем проекте также четко указано, что предприятия должны доказать, что их доля на рынке ниже стандарта, установленного антимонопольным правоохранительным органом, в то время как другие требования, установленные властями, также должны быть выполнены.

В проекте говорится, что антимонопольное правоприменение и судебная система будут усилены, в то время как механизмы увязки административного правоприменения и судебной системы будут улучшены.

Согласно проекту, Китай будет придерживаться рыночных и правовых принципов, укреплять основополагающую роль политики в области конкуренции, формулировать и внедрять правила конкуренции, совместимые с социалистической рыночной экономикой, совершенствовать макрорегулирование и совершенствовать единую, открытую, конкурентную и упорядоченную рыночную систему.