Пекин, 23 июня, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Китайские законодатели рассматривают проект поправки к антимонопольному закону, который призван улучшить правило безопасной гавани для дальнейшего предотвращения монополистических действий и защиты честной конкуренции, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Проект изменений был представлен 21 июня Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) для рассмотрения во втором чтении.

Версия, принятая в первом чтении, предусматривает, что на предприятия с долей рынка ниже определенного уровня не будет распространяться запрет на заключение монопольных соглашений. В текущем проекте также четко указано, что предприятия должны доказать, что их доля на рынке ниже стандарта, установленного антимонопольным правоохранительным органом, в то время как другие требования, установленные властями, также должны быть выполнены.

В проекте говорится, что антимонопольное правоприменение и судебная система будут усилены, в то время как механизмы увязки административного правоприменения и судебной системы будут улучшены.

Согласно проекту, Китай будет придерживаться рыночных и правовых принципов, укреплять основополагающую роль политики в области конкуренции, формулировать и внедрять правила конкуренции, совместимые с социалистической рыночной экономикой, совершенствовать макрорегулирование и совершенствовать единую, открытую, конкурентную и упорядоченную рыночную систему.