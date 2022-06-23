Петропавловск-Камчатский, , 05:09 — REGNUM На Камчатке 16-летний житель Петропавловска-Камчатского попал под уголовное преследование за попытку приобрети наркотики в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 июня в краевом СУ СКР.

Подросток

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Подросток планировал купить наркотики для личного использования. С продавцом он договорился о сделке через мессенджер. Провёл оплату через банковское приложение и получил координаты тайника, где его поджидала полиция.

Несовершеннолетний полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела завершено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ноябрьске (ЯНАО) перед судом предстанут юноша и девушка из Иркутской области, по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.