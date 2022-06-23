Пекин, , 05:07 — REGNUM Отчет Госсовета КНР о работе по укреплению здоровья детей был представлен 21 июня на рассмотрение 35-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 13-го, высшего законодательного органа Китая, сообщает агентство Синьхуа.

КНР (сс) Army Sgt. Amber I. Smith

Согласно отчету, Китай удвоил свои усилия по предотвращению и решению проблемы близорукости среди детей и подростков и принял ряд мер, таких как разработка всеобъемлющего плана реализации, регулярное проведение мониторинга близорукости и пилотные технические проекты по профилактике и борьбе с близорукостью.

В 2020 году охват оптометрическими медицинскими осмотрами детей в возрасте до шести лет достиг 91,8%, а уровень близорукости среди детей и подростков снизился до 52,7%, что на 0,9 процентных пункта меньше, чем в 2018 году.

Кроме того, в докладе также показаны возросшие усилия страны по борьбе с ожирением среди молодежи, такие как проведение научных рекомендаций, рекламных кампаний, оценка и мониторинг, а также проекты вмешательства в области питания.