Пекин, 23 июня, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Национальные политические советники Китая поделились своими мыслями о продвижении экологически чистого, низкоуглеродного и высококачественного развития на встрече в Пекине, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Palácio do Planalto Ван Ян

Ван Ян, член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), принял участие в пленарном заседании 22-й сессии Постоянного комитета Национального комитета НПКСК 13-го созыва.

Двенадцать национальных политических советников выступили с замечаниями по таким темам, как восстановление окружающей среды, неископаемые виды топлива, зеленые технологии, финансовая поддержка низкоуглеродного развития, реформы рынка электроэнергии и защита пастбищ.