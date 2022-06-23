Шицзячжуан, Китай, 23 июня, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал приложить усилия по обеспечению безопасности зерна и энергоснабжения для поддержания стабильности экономики и цен в стране, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Kremlin.ru Ли Кэцян

Ли, также являющийся членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, выступил с этим заявлением во время инспекционной поездки в провинцию Хэбэй на севере Китая. Осматривая пшеничное поле в городе Фангуань, уезде Гаобейдянь, Ли узнал, что в этом году был собран небывалый урожай пшеницы. Он подчеркнул усилия по обеспечению того, чтобы зерно было собрано вовремя и хранилось в хороших условиях.

Достаточное предложение зерна служит якорем стабильности цен, сказал Ли, отметив, что высокий урожай пшеницы в Китае не только удовлетворяет его собственные внутренние потребности, но и способствует стабильности международного рынка зерна. Видя, что фермеры сеют кукурузу, Ли сказал, что важно обеспечить своевременное проведение сева на как можно большем количестве земель, чтобы обеспечить хороший урожай осенью, что еще больше повысит зерновую безопасность страны.

Ли сказал, что, поскольку Китай сейчас находится на пике энергопотребления, необходимо приложить усилия для использования производственных мощностей угля для дальнейшего улучшения энергоснабжения.

Он также пообещал предпринять решительные усилия по искоренению нормирования электроэнергии и призвал предпринять шаги для содействия экологически чистому и эффективному производству электроэнергии на угле и ускорить строительство гидроаккумулирующих гидроэлектростанций.