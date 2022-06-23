Якутск, 23 июня, 2022, 05:04 — ИА Регнум. В Якутии работает министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Он прилетел в регион 22 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

МЧС Глава МЧС России Александр Куренков

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В республике глава МЧС проведёт совещания, темой которых будет пожароопасный сезон на Дальнем Востоке. Кроме того, Александр Куренков намерен посетить специализированную пожарно-спасательную часть МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии объявлен противопожарный режим. В двух районах и одном населённом пункте из-за лесных пожаров введён режим ЧС.