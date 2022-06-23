Пекин, , 04:52 — REGNUM Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, высшего законодательного органа Китая, начал свою 35-ю сессию в Пекине 21 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Сессия ВСНП Dong Fang

Ли Чжаньшу, председатель Постоянного комитета ВСНП, председательствовал на первом пленарном заседании сессии.

Законодатели рассмотрели проект пересмотра Закона о физической культуре и спорте, проект закона о сохранении черноземов, проект поправки к антимонопольному закону и проект поправки к процедурным правилам Постоянного комитета ВСНП, все представленные Комитетом ВСНП по конституции и законодательству на сессии.

В своих докладах сессии Комитет ВСНП по конституции и законодательству заявил, что четыре проекта уже являются относительно зрелыми, и предложил сессии принять их.

Законодатели также обсудили проект закона о телекоммуникационном и онлайн-мошенничестве, проект пересмотра Закона о качестве и безопасности сельскохозяйственной продукции, проект закона о защите реки Хуанхэ и проект закона о гражданском правоприменении, среди других докладов и законопроектов.