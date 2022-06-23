Киев, 23 июня, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Беспилотники, предоставленные Украине Турцией и США, раскритиковали украинские пилоты. Об этом 22 июня пишет Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По мнению киевских пилотов, американские дроны MQ-1 С Gray Eagle опасны, а турецкие Bayraktar TB2 практически бесполезны, так как российские системы ПВО успешно сбивают оба вида беспилотников. При этом украинские пилоты отмечают, что американский дрон приходится буквально собирать заново после пары миссий.

Указывается, что украинские чиновники рассказали об обеспокоенности Киева и Вашингтона возможностью систем ПВО России сбивать Gray Eagle. Как пояснил один из украинских пилотов, в США не приняли во внимание, что Россия — это не Афганистан и российские военные умеют сбивать беспилотники и очень активно пользуются этим навыком.

Турекцкие Bayraktar украинские боевики используют в основном при проведении «атакующих операций», так как они, по словам киевских пилотов, практически бесполезны против системы ПВО России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США решили прекратить поставки Украине беспилотников MQ-1 С Gray Eagle из опасений, что российские войска могут сбить их и получить доступ к секретным технологиям США.