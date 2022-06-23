Гуандун, Китай, 23 июня, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Штаб по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи в южно-китайской провинции Гуандун повысил 21 июня уровень реагирования на чрезвычайные ситуации по борьбе с наводнениями до I уровня, сообщает агентство Синьхуа.

28.mchs.gov.ru Наводнение

Штаб-квартира приказала правительствам районов, подверженных риску, при необходимости незамедлительно приостановить работу школ, производств, транспортных средств или предприятий, не жалея усилий для обеспечения безопасности жизни и имущества людей и сведения к минимуму потерь от стихийных бедствий.

Непрекращающиеся проливные дожди продолжали обрушиваться на провинцию, вызывая разлив рек, вызывая оползни и вынуждая жителей эвакуироваться на прошлой неделе.