Сеул, 23 июня, 2022, 04:46 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 7497 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его данным, 92 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом на протяжении двух недель в Южной Корее выявляют не более 10 тыс. инфицированных ежесуточно. Центр отмечает, что тренд на снижение заболеваемости COVID-19 в республике наблюдается с марта 2022 года.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 18 305 738. Также за минувшие сутки в стране скончались 14 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 488 человек.